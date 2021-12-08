Игрок "Аякса" повторил достижение Криштиану Роналду в Лиге Чемпионов

Себастьян Халлер (Аякс). Фото: Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

Нападающий "Аякса" из Кот-Д'Ивуара Себастьян Халлер в игре против "Спортинга" забил свой 10-й гол в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов и повторил достижение португальского форварда Криштиану Роналду.

Достижение Роналду заключалось в том, что он смог забить во всех шести матчах группового этапа Лиги Чемпионов. Португалец это сделал в сезоне 2017/18 годов, когда выступал за мадридский "Реал". Тогда Роналду отправил в ворота "Тоттенхэма", "Боруссии" (Дортмунд) и АПОЭЛа 9 мячей (в текущем розыгрыше ЛЧ Роналду может повторить свое достижение - он уже отличался в предыдущих пяти матчах).

Халлер в свою очередь наколотил "Спортингу", "Боруссии" (Дортмунд) и "Бешикташу" 10 мячей.

Присоединиться к данной компании может Роберт Левандовски из "Баварии", который в среду сыграет шестой матч группового этапа. В пяти предыдущих встречах он регулярно поражал ворота соперников (9 голов). В шестой заключительной игре "Бавария" примет на своем поле "Барселону".

Лионель Месси, который забил два из четырех мячей в ворота "Брюгге" также улучшил свою статистику в самом престижном турнире Европы. В текущем розыгрыше у Лео уже пять голов, а общее их количество в ЛЧ выросло до 125.

Лишь под конец группового этапа Лиги Чемпионов смог блеснуть нападающий Эрлинг Холланд. Норвежец вышел на замену на 63-й минуте, а через 18 минут на его счету был дубль. Всего Холланд из-за травм смог принять участие лишь в трех матчах ЛЧ. Далее форвард будет выступать в Лиге Европы, куда отправилась его "Боруссия".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1945799-igrok-ayaksa-povtoril-dostizhenie-krishtianu-ronaldu-v-lige-chempionov/