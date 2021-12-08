"Ливерпуль" и "Аякс" стали лучшими командами группового этапа Лиги Чемпионов

Аякс (Амстердам, Нидерланды). Фото: ANP Sport via Getty Images

Во вторник прошли заключительные матчи группового этапа Лиги Чемпионов в 4 из 8 групп. Английский "Ливерпуль" и нидерландский "Аякс" выиграли все шесть своих матчей и со 100%-ным результатом стали лучшими, сообщает NUR.KZ.

Матч "Аякс" - "Спортинг" не имел никакого турнирного значения. Голландцы досрочно обеспечили себе первое место, а португальцы - второе. Поэтому команды позволили себе открытый, раскрепощенный, зрелищный футбол, в котором "Аякс" победил со счетом 4:2.

А вот "Ливерпуль" играл против соперника, который продолжал претендовать на выход в плей-офф. "Милану" нужна была только победа, и итальянцы открыли счет в матче. Однако "Ливерпуль", хоть и играл полурезервным составом, смог сначала сравнять счет (Мохаммед Салах), а потом и вовсе довести матч до победы (Дивок Ориги).

Команда Юргена Клоппа стала первой английской командой, кому удалось добиться 100%-ного результата на групповом этапе ЛЧ.

В результате вторую путевку в 1/8 финала разыграли "Атлетико" и "Порту". Парни Диего Симеоне выиграли в гостях 1:3.

Очередную сенсацию выдал молдавский "Шериф". Команда заранее гарантировала себе третье место в группе и приехала в Киев играть против "Шахтера". Украинцы были настроены взять реванш за обидное поражение в первом матче и всю игру доминировали над "Шерифом".

"Шахтер" забил гол на 42-й минуте и готовился одержать первую победу в текущем розыгрыше ЛЧ. Однако македонец Бобан Николов на 90+3 минуте огорчил украинский клуб и свел матч к ничьей 1:1.

Во второй игре группы "Реал" обыграл "Интер" 2:0 и занял первое место.

"Манчестер Сити", который досрочно стал первым в группе А, позволил себе проиграть "Лейпцигу". А ПСЖ разгромил "Брюгге" 4:1. Англичане и французы идут в плей-офф Лиги Чемпионов, немцы - в Лигу Европы, бельгийцы - выбывают из еврокубков.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1945798-liverpul-i-ayaks-stali-luchshimi-komandami-gruppovogo-etapa-ligi-chempionov/