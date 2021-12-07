Футболист после гола изобразил, как грызет ногти на ноге у своего партнера

Футболисты "Честерфилда" троллят Полу Скоулза. Фото: Nathan Stirk/Getty Images

Легенда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Пол Скоул был высмеян футболистами "Честерфилда", которые изобразили на поле недавний эпизод из жизни ветерана МЮ, сообщает NUR.KZ.

Пол Скоулз является совладельцем клуба "Солфорд Сити", который на выходных играл в кубке Англии против "Честерфилда".

Полузащитник Лиам Мандевилл на 28-й минуте забил гол в ворота "Солфорд Сити" и необычно отпраздновал гол. Он попросил партнера по команде лечь на газон, затем взял его ногу и сделал вид, что грызет ногти. Таким образом игрок "Честерфилда" потроллил Скоулза, который недавно сделал то же самое, но со своей взрослой дочерью.

Напомним, в октябре дочь Скоулза Алисия вызвала бурю в соцсетях, когда опубликовала в инстаграме странное видео с подписью "настоящая любовь". На кадрах Пол грызет пальцы ног 20-летней дочери (ее фото на 23-й секунде видео).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1945773-futbolist-posle-gola-izobrazil-kak-gryzet-nogti-na-noge-u-svoego-partnera/