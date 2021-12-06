Названа зарплата нападающего сборной Казахстана в "Роторе"

Алексей Щеткин празднует забитый гол. Фото: Официальный сайт футбольного клуба "Ротор"

Волгоградский футбольный клуб "Ротор" неудачно выступает в ФНЛ. Команда занимает 17-е место, находясь в зоне вылета. На этом фоне у болельщиков появилось вопросы по зарплатам футболистов, сообщает телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым".

"Вообще, как "Ротор" мог оказаться в зоне? Стали известны зарплаты топчиков команды. Для 17-го места — жирноватые. При том, что «Ротор» - бюджетный клуб, это не «Акрон». А ведь были еще солидные агентские вознаграждения.

Щеткин — 800

Ташаев — 700

Махатадзе — 600

Муллин — 600

Бериашвили - 600

Макаров — 600

Обухов — 500

Кипиани — 500", - сообщил "ФНЛ с Ильевым".

800 тысяч рублей в месяц в переводе по текущему курсу составляет 4,7 млн тенге.

В текущем сезоне Алексей Щеткин провел 13 игр из 25 возможных, в которых отметился 3 голами. "Ротор" одержал 4 победы, 12 раз сыграл вничью и 9 раз проиграл.

Отметим, что Щеткин является одним из двух легионеров в российской команде. Еще за волгоградцев выступает грузин Илья Бериашвили.

В 2021 году Щеткин вызывался в сборную Казахстана.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1945576-nazvana-zarplata-napadayuschego-sbornoy-kazahstana-v-rotore/