Приглашенный из России тренер одержал первую победу с "Манчестер Юнайтед"

Ральф Рангник. Фото: Alex Livesey/Getty Images

В 15 туре Английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" в первом матче под руководством Ральфа Рангника одержал минимальную победу 1:0 над "Кристал Пэлас", сообщает NUR.KZ.

МЮ имел подавляющее преимущество в течение игры: 61% владения мячом, 16 ударов по воротам (8 у "Кристал Пэлас"), 9 угловых (6 у "Кристал Пэлас").

Однако команда смогла забить всего один гол - на 77-й минуте опорный полузащитник Фред красивым дальним ударом заставил капитулировать испанского голкипера Гуаиту. Этого гола хватило для сухой победы.

Набранные три очка позволили "красным дьяволам" вытеснить с шестой строчки "Арсенал".

Другой новый тренер (3-й матч в АПЛ) Антонио Конте привел свою команду к крупной победе над "Норвичем". За "Тоттенхэм" отличились Лукас Моура, Давинсон Санчес и Сон Хын Мин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1945358-priglashennyy-iz-rossii-trener-oderzhal-pervuyu-pobedu-s-manchester-yunayted/