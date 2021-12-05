"Кайрат" выбыл из футзальной Лиги Чемпионов

Кайрат - Тюмень. Фот: instagram.com/afckairat

В заключительном туре группового этапа Лиги Чемпионов футзальный "Кайрат" не смог обыграть российскую "Тюмень" и завершил на этом выступление в турнире, сообщает NUR.KZ.

Из-за потери очков в предыдущем туре против "Аньер Вилленюв" "Кайрат" устраивала только победа. Только первое место давало команде путевку в следующий раунд Лиги Чемпионов.

"Кайрат" был активнее в первом тайме и смог реализовать один из своих моментов - Биржан Оразов переправил мяч в ворота после прострела.

Во второй половине игры "Тюмень" усилиями бразильца Таффи сравняла счет на 28-й минуте.

Алматинцы быстро пришли в себя и имели два верных момента, чтобы снова вернуть себе лидерство, но вместо этого пропустили второй мяч. После розыгрыша углового Таффи удачно подставился под дальний удар и переправил мяч в ворота Игиты.

За три минуты до конца Лазаревич "похоронил" надежды "Кайрата" на нужный исход встречи - 3:1 в пользу "Тюмени".

Алматинцы смогли лишь за 5 секунд сократить отставание - 3:2.

Российская команда заняла первое место и получила единственную путевку в полуфинал. "Кайрат" занял третье место.

Группа А, итоговая таблица. Фото: flashscore.kz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1945356-kayrat-vybyl-iz-futzalnoy-ligi-chempionov/