УЕФА оштрафовал "Астану" на 150 тысяч евро

ФК "Астана". Фото: Официальный сайт футбольного клуба "Астана"

Футбольный клуб "Астана" оштрафован УЕФА за просроченные задолженности, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт организации.

"Недавно созданная Первая палата Органа финансового контроля клубов УЕФА (Первая палата CFCB) объявила, что восемь клубов: FC Astana (KAZ), CFR 1907 Cluj (ROU), PFC CSKA-Sofia (BUL), Mons Calpe SC (GIB) , ФК Порту (POR), Реал Бетис Баломпье (ESP), CD Santa Clara (POR) и Sporting Clube de Portugal (POR) подверглись санкциям из-за несоблюдения требования об отсутствии просроченной задолженности.

ФК "Астана" и "CFR 1907 Cluj" были оштрафованы на 150 000 и 200 000 евро соответственно.

Ко всем другим клубам были применены санкции в виде безусловного финансового взноса и дополнительно с условным исключением из участия в следующем клубном турнире УЕФА, в котором они в противном случае могли бы пройти квалификацию в следующих трех (3) сезонах (т. Е. 2022/23, 2023/24 и 2024). 25 сезонов), если они не докажут до 31 января 2022 года, что они выплатили просроченную задолженность.

Наложенные штрафы: PFC CSKA-Sofia - 75 000 евро, Mons Calpe SC - 15 000 евро, FC Porto - 300 000 евро, Real Betis Balompié - 250 000 евро, CD Santa Clara - 75 000 евро и Sporting. Clube de Portugal - 250 000 евро", - сообщается на сайте.

Напомним, на "Астану" уже наложен трансферный бан на три трансферных окна.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1945285-uefa-oshtrafoval-astanu-na-150-tysyach-evro/