"Челси" нанес по воротам МЮ 24 удара, но при этом забил всего один гол (видео)

Челси - Манчестер Юнайтед. Фото: Marc Atkins/Getty Images

В 13-м туре Английской премьер-лиги матчем дня стало противостояние лидера таблицы лондонского "Челси" и оставшегося без главного тренера "Манчестер Юнайтед", сообщает NUR.KZ.

"Челси" на правах хозяев и фаворитов матча больше владели мячом (66% времени) и чаще били по воротам (24 удара у хозяев против 3 ударов у гостей). Однако первый гол на 50-й минуте забили игроки "Манчестер Юнайтед".

Чудовищную ошибку на своей половине поля совершил итальянец Жоржиньо. Он неудачно обработал мяч, который на скорости подхватил Джейдон Санчо. Англичанин вдвоем с Рэшфордом оказались против одного вратаря Менди, и Санчо аккуратно пробил в ближний угол.

Отыграться "аристократам" помог "провинившийся" Жоржиньо - он реализовал пенальти после фола на Тиаго Сильве. Итог матча - 1:1.

Исполняющим обязанности главного тренера МЮ был Майкл Кэррик. Примечательно, что он оставил в запасе Криштиану Роналду. Португалец вышел на поле только на последние полчаса игры.

Другая команда из Манчестера на своем поле обыграла "Вест Хэм" со счетом 2:1.

"Сити" сократили отставание от "Ливерпуля" до одного очка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1944345-chelsi-nanes-po-vorotam-myu-24-udara-no-pri-etom-zabil-vsego-odin-gol-video/