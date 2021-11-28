"Кайрат" в драматичном финале выиграл у "Шахтера" Кубок Казахстана (видео)

Кайрат и Шахтер в финале Кубка Казахстана. Фото: instagram.com/pflkaz

В Нур-Султане завершился розыгрыш Кубка Казахстана. В финале встретились карагандинский "Шахтер" и алматинский "Кайрат". Для выявления победителя командам пришлось пробить серию пенальти, сообщает NUR.KZ.

"Кайрат" активно начала встречу и был вознагражден быстрым голом. Вагнер Лав ворвался в штрафную, первым касанием обработал мяч, а вторым пробил в дальний угол.

Второй гол также записал на свой счет Вагнер Лав. После подачи углового мяч ударился о ближнюю штангу и отскочил к бразильцу. Тот сориентировался и переправил круглого в ворота.

Второй тайм более активно начал "Шахтер" и сумел сократить отставание. С третьей попытки карагандинцы пробили Стаса Покатилова.

Мартин Тошев на 74-й минуте почти внес мяч головой в ворота "Кайрата" и сравнял счет.

В овертайме уже "Шахтер" вышел вперед. Айдос Таттыбаев реализовал пенальти.

Вышедший на замену Артур Шушеначев в британском стиле сравнял счет.

Основная серия пенальти из пяти ударов закончилась вничью со счетом 4:4. И лишь в серии до первой ошибки удачу на свою сторону склонил "Кайрат". Решающий, 10-й по счету удар на счету Камо Оганесяна. У карагандинцев не забил 19-летний Абылайхан Назимханов.

"Кайрат" в 10-й юбилейный раз стал обладателем Кубка Казахстана. "Шахтер" один в своей истории выигрывал этот трофей и дважды проигрывал в финале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1944319-kayrat-v-dramatichnom-finale-vyigral-u-shahtera-kubok-kazahstana-video/