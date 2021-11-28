17 вакцинированных футболистов заразились новым штаммом COVID-19

"Белененсеш" смог выставить только 9 футболистов на игру против "Бенфики". Фото: Gualter Fatia/Getty Images

В португальской команде "Белененсеш" произошла вспышка COVID-19. Положительные тесты оказались у 17 футболистов. Тем не менее команда вышла на игру против "Бенфики", выставив на поле 9 футболистов, сообщает Sports.ru.

Два игрока из девяти, вышедших на поле, – вратари. Алвару Рамалью играл в воротах, 20-летний Жоау Монтейру – в поле, он начал матч на позиции правого защитника.

Добавим, что 6 игроков "Белененсеша" были резервистами и впервые вышли играть в чемпионате Португалии.

"Белененсеш" пропустил на 1-й минуте матча – Эдуардо Кау забил в свои ворота. На 14-й минуте Харис Сеферович удвоил счет.

До перерыва "Бенфика" забила 7 голов, а "Белененсеш" потерял двоих игроков из-за травм.

В начале второго тайма еще один футболист гостей травмировался, и судья остановил игру, так как у команды было меньше семи игроков, что запрещено правилами.

В субботу накануне матча президент "Белененсеша" Руи Педро Соареш сообщил на пресс-конференции, что у защитника Кафу Пете был положительный результат на COVID. Пете недавно вернулся в Португалию из ЮАР.

Соарес добавил, что он обеспокоен тем, что случаи заражения в команде могут быть связаны с новым штаммом под названием Omicron.

Также на пресс-конференции Соареш рассказал, что команда была в полном составе вакцинирована.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1944275-17-vaktsinirovannyh-futbolistov-zarazilis-novym-shtammom-covid-19/