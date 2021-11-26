Италия или Португалия не попадут на ЧМ в Катаре: прошла жеребьевка стыковых матчей

Португалия - Италия. Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

В Швейцарии прошла жеребьевка стыковых матчей для европейских сборных, которые заняли вторые места. По ее итогам одна из топовых сборных не попадет на чемпионат мира 2022 года в Катаре, сообщает Sports.ru.

Три последние от Европы путевки на ЧМ-2022 в Катаре будут разыграны в стыковых матчах среди 12 команд. Сначала будет сыграно 6 полуфиналов, состоящих из одной игры. Затем победители этих матчей сыграют в финалах своих Путей.

Полуфинальные пары:

Путь A

Шотландия – Украина

Уэльс – Австрия

Путь B

Россия – Польша

Швеция – Чехия

Путь C

Италия – Северная Македония

Португалия – Турция

Среди сборных, играющих в корзине С, оказались Италия и Португалия. Таким образом, одна из этих команд останется за бортом чемпионата мира.

Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы – 29 марта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1944207-italiya-ili-portugaliya-ne-popadut-na-chm-v-katare-proshla-zherebevka-stykovyh-matchey/