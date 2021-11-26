Чиновник рассказал о судьбе пятикратного чемпиона Казахстана по футболу

ФК "Иртыш". Фото: pavon.kz

О долгах "Иртыша" и подъеме "Аксу" рассказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, сообщает "Обозрение недели".

Скандал вокруг футбольного клуба "Иртыш" разгорелся в начале 2020 года. Как писали в СМИ, с 2018 по 2019 в команде ФК пропали восемь миллионов тенге. Затем последовал уход игроков из команды, что в итоге привело к снятию команды с чемпионата страны. Сейчас, по словам главы региона, футбольный клуб имеет большой объем долгов.

"Никто не собирается банкротить клуб с большой историей, но из-за финансовых проблем он не мог дальше участвовать в чемпионате. Поэтому нужно больше времени, чтобы разобраться, расчистить все долги, и только после этого встанет вопрос о дальнейшем участии", - рассказал аким области.

В качестве положительного примера прогресса регионального футбола он привел футбольный клуб "Аксу". За два года из Второй лиги он перешел в Первую, а затем в Премьер-лигу. Добиться успеха удалось с минимальным бюджетом, при этом большая часть игроков - местные.

Чиновник также напомнил, что в соответствии с новыми законодательными ограничениями максимальный объем финансовых средств, выделяемых на профессиональную футбольную команду, не может превышать 1,2 миллиарда тенге.

Напомним, "Иртыш" в списке самых титулованных клубов страны находится на втором месте после "Астаны". Команда пять раз завоевывала золотые медали, четыре раза - серебряные и шесть раз - бронзовые.

Спонсор рубрики "Спорт" Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии "Выбор года". Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.

Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1944108-chinovnik-rasskazal-o-sudbe-pyatikratnogo-chempiona-kazahstana-po-futbolu/