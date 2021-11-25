Битва грандов в Лиге Чемпионов: "МанСити" одолел ПСЖ (видео)

МанСити - ПСЖ. Фото: Shaun Botterill/Getty Images

В среду в Лиге чемпионов завершился пятый тур группового этапа. Самым привлекательным был поединок между двумя фаворитами турнира - английский "Манчестер Сити" принимал звездную атаку ПСЖ с Месси, Неймаром и Мбаппе, сообщает NUR.KZ.

В первом тайме английская команда владела подавляющим преимуществом, однако воплотить его в голы не смогла. А в начале второй половины встречи француз Килиан Мбаппе на 50-й минуте в одно касание пробил "в домик" Эдерсону и вывел гостей вперед.

"Сити" ответил ударами Рахима Стерлинга и Габриэла Жезуса. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу "горожан".

Таким образом, Пеп Гвардиола взял реванш за поражение во втором туре в Париже со счетом 2:0.

За тур до окончания группового этапа обе команды гарантировали себе выход в раунд плей-офф, так как "Брюгге" на своем поле проиграл "Лейпцигу" со счетом 0:5.

Таблица группы А после 5-го тура. Фото: flashscore.kz

Среди остальных матчей можно отметить реванш "Реала" в Молдове. "Шериф" в конце сентября сенсационно обыграл "Реал" на его поле со счетом 1:2. Мадридцам удалось поквитаться и выиграть ответную игру со счетом 0:3.

100%-ный график набора очков (5 побед в 5 матчах) продемонстрировали "Ливерпуль" и "Аякс". Англичане дома обыграли "Порту" 2:0, а голландцы в гостях одержали волевую победу над "Бешикташем" 1:2. Оба гола в составе "Аякса" на свой счет записал ивуарийский нападающий Себастьян Халлер. В гонке бомбардиров он догнал Роберта Левандовски - у обоих форвардов по 9 голов в пяти матчах Лиги Чемпионов.

Полный список прошедших матчей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1943803-bitva-grandov-v-lige-chempionov-mansiti-odolel-pszh-video/