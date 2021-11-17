В Европе завершился отбор к ЧМ-2022 по футболу, Украина пробилась в стыковые матчи

Болельщики сборной Украины. Фото: ELVIS BARUKCIC/AFP via Getty Images

Заключительные матчи группового этапа квалификации чемпионата мира 2022 года прошли среди европейских сборных. С первых мест в Катар отправляются Нидерланды, Франция и Бельгия. В стыки пробились Украина, Турция и Уэльс, сообщает NUR.KZ.

Украина заключительный матч проводила против сборной Боснии и Герцеговины, которая потеряла шансы на выход и была немотивированной. Подопечные Олега Петракова благодаря голам Александра Зинченко и Артема Довбика выиграли 0:2 в гостях.

При этом желто-синим было необходимо, чтобы Финляндия не обыграла Францию. Команда Дилье Дешама, несмотря на отсутствие мотивации, показала свой класс и обыграла финнов 0:2 на их поле.

Итоговая таблица группы D. Скриншот: flashscore.kz

В группе G Нидерланды и Норвегия разыгрывали первое место. Скандинавы без Эрлинга Холланда во втором матче подряд не смогли забить, а в свои ворота пропустили дважды - от Бергвейна и Депая - 2:0.

Турции, чтобы взобраться на вторую строчку необходимо было не проиграть Черногории. Команда справилась с задачей, одержав гостевую победу со счетом 1:2.

Итоговая таблица группы G. Скриншот: flashscore.kz

В группе Е Бельгия досрочно заняла первое место, а борьба за вторую строчку развернулась между Чехией и Уэльсом. Чехия свой матч выиграла у Эстонии со счетом 2:0 и ждала, что Бельгия обыграет Уэльс.

Однако британская команда, хоть и без травмированного Гарета Бейла, смогла набрать необходимое очко (1:1) и обойти конкурентов в таблице.

Итоговая таблица группы Е. Скриншот: flashscore.kz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1942531-v-evrope-zavershilsya-otbor-k-chm-2022-po-futbolu-ukraina-probilas-v-stykovye-matchi/