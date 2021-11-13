Футболист Дани Алвес вернулся в "Барселону"

Дани Алвес. Фото: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP via Getty Images

38-летний бразильский защитник Дани Алвес подписал контракт с "Барселоной", передает пресс-служба каталонского клуба.

Контракт подписан до конца сезона с опцией продления еще на год.

Дани присоединится к команде на следующей неделе, однако играть в официальных матчах сможет лишь с января 2022 года.

Напомним, что Алвес выступал за "Барселону" в период с 2008 по 2016 год. В составе каталонцев он выиграл 23 трофея.

Последним клубом 38-летнего защитника был "Сан-Паулу", который он покинул в сентябре из-за долгов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1942069-futbolist-dani-alves-vernulsya-v-barselonu/