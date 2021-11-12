Сенсацию сотворила сборная Грузии по футболу в квалификации к чемпионату мира

Хвица Кварцхелия. Фото: VANO SHLAMOV/AFP via Getty Images

Сборная Швеции по футболу, которая уверенно лидировала в группе, потерпела поражение от Грузии и теперь рискует остаться без чемпионата мира по футболу, сообщает NUR.KZ.

В первом тайме Грузия сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности. А во втором хозяева стали действовать более активно, и их старания была вознаграждены. Дважды ворота скандинавской команды поразлил полузащитник "Рубина" Хвичи Кварцхелия.

Результат оказался неожиданным для болельщиков. Швеция в случае победы могла сыграть вничью в заключительном тайме с испанцами и напрямую с первого места выйти в финальную часть ЧМ-2022. Однако теперь скандинавам нужна победа над Испанией или осечка пиренейцев в матче с Грецией.

Грузия, как и ставилась цель, заняла предпоследнее место.

Таблица группы В отборочного цикла к ЧМ-2022. Скриншот: Таблица группы В

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1941798-sensatsiyu-sotvorila-sbornaya-gruzii-po-futbolu-v-kvalifikatsii-k-chempionatu-mira/