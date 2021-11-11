Футболистку ПСЖ задержали в связи с нападением на одноклубницу

Амината Диалло. Фото: Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images

Футболистку женской команды ПСЖ Аминату Диалло арестовали по подозрению в организации нападения на одноклубницу Хейру Хамрауи, пишет Eurosport.ru.

Предполагается, что она пыталась таким образом устранить конкурентку за место в составе.

Инцидент произошел вечером 4 ноября. Хамрауи в компании Диалло и других игроков парижского клуба возвращалась домой после вечеринки. Амината была за рулем автомобиля, когда к машине подбежали двое неизвестных в масках, открыли дверь и вытащили Хамрауи из салона.

По информации L’Equipe, нападавшие избили футболистку арматурой по ногам, после чего скрылись с места преступления. Хамрауи была госпитализирована.

В итоге, Хейра пропустила матч ПСЖ в женской Лиге чемпионов против "Реала". Вместо нее на поле вышла Амината Диалло, которую теперь подозревают в организации нападения на конкурентку.

ПСЖ уже выступил с заявлением, в котором подтвердил, что Амината Диалло была арестована полицией в связи с обвинениями в организации нападения на одну из одноклубниц, при этом парижане не стали уточнять имя пострадавшей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1941763-futbolistku-pszh-zaderzhali-v-svyazi-s-napadeniem-na-odnoklubnitsu/