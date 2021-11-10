В сборной России по футболу 30% игроков не прививались от COVID-19

Сборная России по футболу. Фото: twitter.com/TeamRussia

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о ситуации с количеством привитых игроков, сообщает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал "Вышли".

На пресс-брифинге наставник ответил на вопрос: "Как относятся к вакцине в сборной?"

"По-разному относятся. Кто-то привитый, кто-то нет, кто-то не хочет, кто-то боится. Так же, как и население нашей страны – кто-то за, кто-то против.

Я за то, чтобы прививаться. Но заставить или нет – не мой вопрос.

Привито процентов 70", - рассказал Карпин.

Сборной России в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года в ноябре предстоит провести два матча: против Кипра дома и против Хорватии в гостях. Команда занимает первое место и имеет преимущество в два очка над Хорватией.

Напомним, сборная Казахстана в квалификации к ЧМ-2022 13 ноября сыграет дома против Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1941393-v-sbornoy-rossii-po-futbolu-30-igrokov-ne-privivalis-ot-covid-19/