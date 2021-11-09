Месси поздравил Хави с назначением в "Барселону"

Хави и Месси. Фото: Xavier Bonilla/NurPhoto via Getty Images

Новый главный тренер "Барселоны" Хави рассказал, как нападающий ПСЖ Лионель Месси прислал ему поздравительное сообщение, пишет "Газета.ру".

"Месси послал мне сообщение с пожеланием удачи. Он лучший игрок в истории клуба, но его больше нет. У нас есть другие игроки, и мы будем работать с ними", — заявил Хави во время презентации.

Телеканала Esport3 назвал "10 заповедей Хави", которых он планирует придерживаться в Барселоне по версии инсайдеров.

1) Профессионализм: игроки обязаны завтракать и обедать на базе, а не дома.

2) Мотивация: необходимы групповые активности за пределами поля для сплочения команды.

3) Контроль: активно использовать новые технологии, Хави нужна ежедневная статистика по всем игрокам.

4) Стратегия: анализировать все доступные данные для лучшей подготовки к матчам.

5) Интенсивность: устраивать более сложные, требовательные тренировки.

6) Форма: игроки должны регулярно работать не только на поле, но и в тренажерном зале.

7) Физика: помимо тренировок и диет, игроки должны выполнять индивидуальную работу, чтобы избежать травм.

8) Схема: «Барса» будет придерживаться схемы 4-3-3 с атакующим футболом и высоким прессингом. Иногда можно задействовать 3-4-3.

9) Тактика: широкие фланги для растягивания защиты соперника; вингерами, не латералями.

10) Трансферы: помимо поиска новых игроков, Хави хочет вывести Усмана Дембеле на пик.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1941232-messi-pozdravil-havi-s-naznacheniem-v-barselonu/