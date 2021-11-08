Сульшер стал вызывать больше недовольства у игроков МЮ

Оле-Гуннар Сульшер. Фото: Peters/Manchester United via Getty Images

Важные игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны работой главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера, пишет Sports.ru.

Бруну Фернандеш считает, что и сам Сульшер, и его штаб не дают игрокам четкий план на игру. Другие футболисты считают, что сейчас в МЮ слишком много молодых тренеров, которые учатся на работе.

Криштиану Роналду поражен тем, как упали стандарты в "Юнайтед" с момента его ухода из клуба 12 лет назад.

Игроки "красных дьяволов" считают, что у Сульшера есть любимчики. Футболисты сочувствуют Донни ван де Беку, которому тренер почти не дает шансов. Игроки МЮ не понимают, почему хавбеку не дают играть чаще, а болельщики устроили ему овацию время игры с "Ман Сити", что было воспринято как критика в адрес Сульшера.

Многих удивило, что Маркус Рэшфорд, пропустивший два дня тренировок перед матчем с "Сити" из-за простуды, отыграл в дерби около получаса.

Игроки «Манчестер Юнайтед» все сильнее сомневаются в Сульшере.

Руководство клуба планировало дать Оле-Гуннару Сульшеру поработать и намеревалось принимать решения о его будущем летом. Все изменилось после домашних поражений от "Ливерпуля" (0:5) и "Манчестер Сити" (0:2). Если летом в "Юнайтед" присутствовал оптимизм, то сейчас все в клубе шокированы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1941194-sulsher-stal-vyzyvat-bolshe-nedovolstva-u-igrokov-myu/