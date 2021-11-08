Московский "Спартак" заинтересовался 19-летним футболистом из Казахстана

Максим Самородов. Фото: kazfootball.kz

19-летний полузащитник "Актобе" и молодежной сборной Казахстана U21 Максим Самородов попал в шорт-лист покупок московского "Спартака", сообщает meta-ratings.kz.

По неподтверждённой информации, представители "Спартака" уже контактировали с актюбинским клубом. Что конкретно обсуждали стороны, неизвестно, но российский клуб продолжает наблюдать за игрой футболиста.

В прошедшем сезоне Самородов за "Актобе" в чемпионате Казахстана сыграл 21 игру, забил 3 гола. Полузащитник регулярно вызывается в молодежную сборную Казахстана U21.

В марте уходящего года Максим успел дебютировать за национальную сборную Казахстана. Он вышел на замену под конец игры против сборной Франции.

В декабре контракт Самородова с "Актобе" заканчивается. Останется ли он в актюбинской команде или уедет играть в российскую премьер-лигу, станет известно до нового года.

Спонсор рубрики "Спорт" Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии "Выбор года". Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.

Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1941186-moskovskiy-spartak-zainteresovalsya-19-letnim-futbolistom-iz-kazahstana/