"Барселона" упустила победу, ведя в счете 0:3 (видео)

Мемфис Депай. Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

"Барселона" продлила свою безвыигрышную серию в чемпионате Испании до четырех матчей. В 12-м туре каталонцы упустили победу над "Сельтой", имея после первого тайма преимущество в три гола, сообщает NUR.KZ.

Каталонский хоть и объявил о назначении Хави новым главным тренером, однако в игре с "Сельтой" клубом руководил исполняющий обязанности Серхио.

Первый тайм сине-гранатовые провели на отлично. Фати за счет индивидуального мастерства открыл счет. Затем Бускетс решился на дальний удар, и вратарь не дотянулся. Третий мяч ударом головой замкнул Мемфис Депай.

Во втором тайме "Сельта" сумела перевернуть игру. Яго Аспас и Нолито к 74-й минуте сократили отставание до минимума - 2:3. А когда судья готовился дать финальный свисток Аспас прицельным ударом отправил мяч в самый угол и сделал счет 3:3.

Упущенная победа не позволила "Барселоне" подняться выше 9-й строчки, на которой до этого находился клуб. Ранее каталонцы сыграли 1:1 с "Алавесом" и потерпели два поражения от "Реала" и "Райо Вальекано".

Следующий матч команда проведет только 20 ноября, после перерыва на игры сборных.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1940913-barselona-upustila-pobedu-vedya-v-schete-03-video/