Хави расплакался, прощаясь с игроками "Аль-Садда"

Хави Эрнандес. Фото: twitter.com/mundodeportivo

Экс-игрок "Барселоны" и будущий наставник сине-гранатовых трогательно попрощался с игроками катарского клуба "Аль-Садд", которых он тренировал с 2019 года, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Twitter mundodeportivo.

На мероприятии прощания 41-летний испанец не смог сдержать слез. Хави тренировал "Аль-Садд" с 2019 года, а до этого 4 года выступал за клуб как игрок.

За переход в Хави в "Барселону" клуб выплатит отступные "Аль-Садду" в размере 5 миллионов евро. Эта сумма будет разделена пополам между "Барселоной" и самим Хави - по 2,5 млн евро.

Переговоры с «Аль-Саддом» завершены. В скором времени сине-гранатовые объявят о назначении Хави.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1940862-havi-rasplakalsya-proschayas-s-igrokami-al-sadda/