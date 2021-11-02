Владельцы "Манчестер Сити" намерены купить акции "Спартака"

Владелец "Манчестер Сити" Шейх Мансур. Фото: Francois Nel/Getty Images

Холдинг City Football Group (CFG), владеющий английским "Манчестер Сити", может приобрести акции московского "Спартака", пишет Sports.ru.

По данным источника, компания ведет переговоры с владельцами "Спартака" о приобретении примерно 20% акций клуба.

Сейчас в Москве находятся трое английских представителей CFG. Они посетили матч между "Спартаком" и "Ростовом" в компании гендиректора красно-белых Евгения Мележикова, а также осмотрели базу и офис клуба. На днях британские менеджеры провели серию встреч с руководителями различных направлений московского клуба.

В сделке заинтересованы обе стороны. CFG интересен российский рынок, а "Спартак" видит в сотрудничестве с компанией дополнительные спонсорские возможности, а также заинтересован в единой скаутской сети.

Если сделка состоится, то название и брендинг клуба останутся прежними.

В холдинг City Football Group входят 11 клубов. Помимо "Манчестер Сити", группа включает в себя "Нью-Йорк Сити" (США), "Мельбурн Сити" (Австралия), "Мумбаи Сити" (Индия), "Йокогама Ф. Маринос" (Япония), "Монтевидео Сити Торке" (Уругвай), "Жирону" (Испания), "Сычуань Цзюню" (Китай), "Ломмел" (Бельгия), "Труа" (Франция) и "Боливар" (Боливия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1940219-vladeltsy-manchester-siti-namereny-kupit-aktsii-spartaka/