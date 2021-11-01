Златан Ибрагимович в 40 лет забил свой 400-й гол и принес "Милану" победу

Златан Ибрагимович. Фото: Giampiero Sposito/Getty Images

В 11-м туре чемпионата Италии по футболу "Милан" в Риме одержал победу над "Ромой" со счетом 1:2. Один из голов забил нападающий Златан Ибрагимович. Швед отличился в возрасте 40 лет и 28 дней, сообщает NUR.KZ.

Всего Ибрагимович за карьеру забил уже 400-й гол в рамках национальных чемпионатов (не считая игр за сборную). Свой первый мяч он отправил в ворота соперника 22 года назад в футболке шведского клуба "Мальме".

Кроме того, Ибрагимович забивал за "Интер", "Ювентус", "Аякс", "Барселону", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси".

Победа над "Ромой" позволила "Милану" догнать в таблице "Наполи" - у обеих команд по 31 очку и они делят 1-2 место. Ближайший преследователь "Интер" отстает на 7 очков.

А поражение "Ромы" стало первым проигрышем Жозе Моуриньо в домашнем матче в Серии А. 43 матча команды португальского наставника (до "Ромы" Моуриньо тренировал "Интер") не знали поражений, и серия оборвалась в 44-м.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1939867-zlatan-ibragimovich-v-40-let-zabil-svoy-400-y-gol-i-prines-milanu-pobedu-video/