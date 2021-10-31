Роналду повторил уникальный рекорд Дидье Дрогба (видео)

Кавани и Роналду. Фото: Visionhaus/Getty Images

Криштиану Роналду повторил уникальное достижение английской премьер-лиги, которое установил нападающий "Челси" Дидье Дрогба. Португалец, также как и ивуариец, стал самым возрастным игроком английской премьер-лиги, который в одном матче забил гол и отдал голевой пас, сообщает Twitter Opta.

Свой гол в ворота "Тоттенхэма" и голевую передачу Роналду оформил в возрасте 36 лет и 267 дней. На 39-й минуте португалец эффектным ударом завершил ювелирный заброс Бруну Фернандеша. А на 64-й минуте вывел Эдинсона Кавани 1 на 1, и тот перебросил вратаря.

Точно в таком же возрасте в 2014 году отличился Дрогба. Примечательно, что ивуариец так же поразил ворота "Тоттенхэма".

Напомним, что матчем ранее "Манчестер Юнайтед" проиграл на своем поле "Ливерпулю" со счетом 0:5, и над тренером Оле Гуннаром Сульшером навесла угроза отставки. Однако руководство клуба решило дать наставнику еще один шанс.

Роналду накануне матча призывал партнеров по команде поддержать Сульшера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1939819-ronaldu-povtoril-unikalnyy-rekord-dide-drogba-video/