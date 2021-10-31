Сын тренера мадридского "Атлетико" нанес поражение "Ювентусу"

Джованни Симеоне. Фото: Emmanuele Ciancaglini/CPS Images/Getty Image

У "Ювентуса" снова пошла черная полоса - команда три матча не может выиграть. Последний поединок туринцы проиграли "Вероне", в составе которой блистал Джованни Симеоне - сын тренера "Атлетико" (Мадрид) Диего Симеоне, сообщает NUR.KZ.

26-летний аргентинец дважды огорчив голкипера "Ювентуса" в первые 15 минут матча. Сначала Симеоне удачно сыграл на добивании, а затем мастерским обводящим ударом из-за пределов штрафной поразил дальнюю "девятку".

"Старая синьора" смогла отквитать один мяч за 10 минут до конца игры - отличился американец Вестон Маккенни.

Это поражение стало вторым подряд для туринского клуба - туром ранее на своем поле команда уступила "Сассуоло" 1:2. А еще ранее черно-белые с трудом избежали поражения от "Интера", сравняв счет в концовке игры (1:1).

После неполных 11 туров "Ювентус" занимает 9-е место, набрав 15 очков.

В другом субботнем матче "Аталанта" и "Лацио" устроили голевую перестрелку. Дважды римляне выходили вперед и дважды бергамаски сравнивали счет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1939768-syn-trenera-madridskogo-atletiko-nanes-porazhenie-yuventusu-video/