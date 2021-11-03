Казахстанка Анастасия Щекотилова стала чемпионкой мира по бодибилдингу

Анастасия Щекотилова. Фото: instagram.com/lokolosss/

Казахстанка Анастасия Щекотилова стала абсолютной чемпионкой мира на прошедшем в Латвии чемпионате мира по фитнесу и бодибилдингу, передает NUR.KZ.

Анастасия выиграла золото в номинации "фитнес-модель". Отметим, что турнир IFBB World Fit Model Championships прошел с 30 октября по 1 ноября в Риге (Латвия).

Для Щекотиловой это не первый титул в нынешнем сезоне. Ранее она стала чемпионкой Европы и победительницей Arnold Classic 2021.

Интересно, что бодиболдингом девушка начала заниматься пару лет назад. С тех пор Анастасия успела выиграть множество трофеев и медалей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fitness/1940289-kazahstanka-anastasiya-schekotilova-stala-chempionkoy-mira-po-bodibildingu/