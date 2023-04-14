Сборная Казахстана завоевала еще два "золота" ЧА по вольной борьбе

Дархан Есенгали. Фото: uww.org

В Астане завершился чемпионат Азии по вольной борьбе. Итогом выступления сборной Казахстана стали семь медалей, среди которых четыре являются золотыми, передает NUR.KZ.

В заключительный день казахстанские вольники приняли участие сразу в четырех финалах из пяти возможных. В весе до 74 килограммов Дархан Есенгали победил японца Кирина Киношиту, став чемпионом Азии. Также "золото" сборной принес Азамат Даулетбеков. Он стал первым в весе до 86 килограммов. Казахстанец выиграл у иранца Алирезы Каримимачиани.

Вторыми по итогам финалов стали Ризабек Айтмухан (до 92 килограммов) и Юсуп Батырмурзаев (до 125 килограммов).

Таким образом, сборная Казахстана по вольной борьбе на ЧА завоевала семь медалей. Днем ранее первыми стали Санжар Досжанов (до 70 килограммов) и Болат Сакаев (до 79 килограммов). На третьем месте завершил турнир Рахат Калжан. Он завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 57 килограммов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2016859-sbornaya-kazahstana-zavoevala-esche-dva-zolota-cha-po-volnoy-borbe/