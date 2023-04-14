Четыре казахстанца вышли в финал чемпионата Азии по вольной борьбе

Азамат Даулетбеков. Фото: olympic.kz

В Астане проходит заключительный день чемпионата Азии по видам борьбы. В финал соревнований по вольной борьбе пробились сразу четыре представителя сборной Казахстана, передает NUR.KZ.

Сегодня, 14 апреля, розыгрыш медалей проходит в пяти весовых категориях. В четырех из них в финалах будут представлены спортсмены из Казахстана. Состав финальных пар выглядит следующим образом:

До 74 килограммов: Дархан Есенгали - Кирин Киношита (Япония)

До 86 килограммов: Азамат Даулетбеков - Алиреза Каримимачиани (Иран)

До 92 килограммов: Ризабек Айтмухан - Араш Ешида (Япония)

До 125 килограммов: Юсуп Батырмурзаев - Лхагвагерель Мункхтур (Монголия)

Добавим, что днем ранее казахстанские вольники отметились тремя медалями. "Золото" завоевали Санжар Досжанов (до 70 килограммов) и Болат Сакаев (до 79 килограммов). На третьем месте завершил турнир Рахат Калжан. Он завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 57 килограммов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2016800-chetyre-kazahstantsa-vyshli-v-final-chempionata-azii-po-volnoy-borbe/