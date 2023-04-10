Казахстан выиграл медальный зачет Кубка Азии по дзюдо среди молодежи и кадетов

Награждение победителей Кубка Азии по дзюдо в Алматы. Фото: fdk.kz

В Алматы завершился Кубок Азии по дзюдо среди кадетов и молодежи памяти Бекета Махмутова. Казахстан занял первое место по количеству медалей на данном турнире, сообщает пресс-служба Федерации.

"Кубок Азии среди кадетов и молодежи - хорошая площадка для повышения квалификации наших юных спортсменов. В этом году увеличилось количество участников не только из Казахстана, но и из-за рубежа. Кубок Азии среди кадетов и молодежи, посвященный памяти Бекета Махмутова, проводится в этом году уже в шестой раз. Статус старта - официальное рейтинговое соревнование, включенное в календарь Международной федерации дзюдо.

Молодежь - наше будущее. Поэтому для того, чтобы в будущем добиться хороших результатов в дзюдо, нам необходимо создать условия для подростков и молодежи и организовать множество международных соревнований", - сказал Асхат Житкеев, генеральный секретарь Федерации дзюдо Казахстана.

В состязаниях среди дзюдоистов младшего возраста команда Казахстана завоевала 9 золотых, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей и стала лидером среди 10 стран-участниц. Второе место заняли спортсмены Узбекистана (5 золотых, 6 серебряных, 14 бронзовых медалей), третье место заняли представители Монголии (2 золотых, 1 серебряная, 1 серебряная).

По правилам IJF, рейтинговые очки начисляются победителям и призерам Кубка Азии. Победители соревнований получают 100 очков, серебряные призеры – 60 и бронзовые призеры - 40 очков. Данные очки в рейтинге необходимы дзюдоистам, чтобы иметь возможность участвовать в чемпионате мира.

В молодежных соревнованиях приняли участие спортсмены из сборных Гонконга, Грузии, Греции, Кыргызстана, Латвии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, США, Узбекистана и Казахстана. Наша команда заняла 1 место в общем зачете с 7 золотыми, 6 серебряными и 14 бронзовыми медалями. Второе место заняли спортсмены из Узбекистана (5 золотых, 7 серебряных, 7 бронзовых), а спортсмены из Кыргызстана расположились на третьем месте (1 золото, 5 бронзовых).

Всего в Кубке Азии, который в этом году проводится в шестой раз, приняли участие 680 спортсменов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2016098-kazahstan-vyigral-medalnyy-zachet-kubka-azii-po-dzyudo-sredi-molodezhi-i-kadetov/