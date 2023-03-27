Казахстанские дзюдоисты завоевали три медали на Grand Slam в Тбилиси

Абиба Абужакынова. Фото: olympic.kz

В Тбилиси (Грузия) состоялся рейтинговый международный турнир по дзюдо серии Grand Slam. Сборная Казахстана завершила соревнования с тремя завоеванными медалями, передает NUR.KZ.

В активе нашей команды одна серебряная и две бронзовые награды. Абылайхан Жубаназар в весовой категории до 81 килограмма сумел пробиться в финал. В решающей схватке он уступил австрийцу Вахиду Борчашвили, тем самым отметившись "серебром".

Абиба Абужакынова (до 48 килограммов) показала третий результат. В схватке за "бронзу" она оказалась сильнее Абелинды Мартинес из Испании.

В весе до 60 килограммов за третье место боролись сразу два казахстанца. Магжан Шамшадин и Канат Сейилхан разыграли "бронзу" между собой. Сильнее оказался Шамшадин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2014165-kazahstanskie-dzyudoisty-zavoevali-dve-medali-na-grand-slam-v-tbilisi/