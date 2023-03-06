Сборная Казахстана по дзюдо завершила Grand Slam в Ташкенте с двумя медалями

Данияр Шамшаев. Фото: Федерация дзюдо Казахстана

Сборная Казахстана по дзюдо завершила выступление на турнире серии Grand Slam в Ташкенте (Узбекистан). В активе наших спортсменов две завоеванные награды, передает NUR.KZ.

Обе медали являются серебряными. На втором месте финишировали Нурканат Серикбаев (до 60 килограммов) и Данияр Шамшаев (до 73 килограммов).

Нурлыхан Шархан (до 100 килограммов) и Камила Берликаш (свыше 78 килограммов) показали пятый результат.

Абылайхан Жубаназар (до 81 килограмма), Бекарыс Садуакас (до 100 килограммов), а также Галымжан Кырыкбай (свыше 100 килограммов) стали седьмым.

В медальном зачете наша сборная заняла десятое место. На первой строчке расположились японцы с четырьмя золотыми, тремя серебряными и двумя бронзовыми наградами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2011955-sbornaya-kazahstana-po-dzyudo-zavershila-grand-slam-v-tashkente-s-dvumya-medalyami/