Дзюдоист Жансай Смагулов завоевал "серебро" на Гран-при Португалии

Жансай Смагулов. Фото: olympic.kz

Казахстанский дзюдоист Жансай Смагулов принес стране серебряную медаль на турнире серии Гран-при, который в эти дни проходит в Алмаде (Португалия), передает NUR.KZ.

Он финишировал вторым в весовой категории до 73 килограммов. В финале казахстанский спортсмен встретился с представителем Узбекистана Обидхоном Номоновым.

Схватка завершилась досрочной победой Номонова. Сначала соперник повел в счете (1:0), а затем заработал "иппон", став чемпионом. Смагулов принес сборной Казахстана третью медаль.

Ранее на первую ступень пьедестала поднялась Абиба Абужакынова. Она стала первой в весе до 48 килограммов. В этом же дивизионе Галия Тынбаева отметилась серебряной наградой, уступив в финале Абужакыновой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2007183-dzyudoist-zhansay-smagulov-zavoeval-serebro-na-gran-pri-portugalii/