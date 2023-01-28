Абиба Абужакынова завоевала "золото" Гран-при Португалии по дзюдо

Абиба Абужакынова. Фото: Сали Сабиров/olympic.kz

Представительница сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова стала победительницей турнира серии Гран-при, который в эти дни проходит в Алмаде (Португалия), передает NUR.KZ.

Она завоевала золотую медаль в весовой категории до 48 килограммов. При этом стоит отметить, что в финале на татами сошлись две казахстанки. Абужакыновой противостояла Галия Тынбаева.

На третью ступень пьедестала поднялись Шира Ришони из Израиля и Комас Лапуэрта, представляющая сборную Испании.

Добавим, что Абиба Абужакынова является обладательницей бронзовой медали чемпионата мира. В 2022 году она финишировала третьей на мировом первенстве в Ташкенте. Также она стала второй на чемпионате Азии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/2007126-abiba-abuzhakynova-zavoevala-zoloto-gran-pri-portugalii-po-dzyudo/