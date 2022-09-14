Айдос Султангали стал бронзовым призером чемпионата мира по греко-римской борьбе

Айдос Султангали. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский борец греко-римского стиля Айдос Султангали завоевал бронзовую медаль в схватке за третье место на чемпионате мира-2022 в сербском городе Белград, передает NUR.KZ.

Борец отметился успехом в весовой категории до 60 килограммов. В схватке за "бронзу" Султангали оказался сильнее венгра Кристиана Кечкемети. Противостояние завершилось со счетом 7:1.

Напомним, турнирный путь казахстанец начал с победы над Александру Трандафиром (Румыния). Затем Султангали оказался сильнее Геворга Гарибяна из Армении.

В четвертьфинале казахстанский борец прошел китайца Лиго Цао. За выход в финал Айдос Султангали уступил Жоламану Шаршенбекову (Кыргызстан), который в итоге стал чемпионом мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1987649-aydos-sultangali-stal-bronzovym-prizerom-chempionata-mira-po-greko-rimskoy-borbe/