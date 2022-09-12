Казахстанец Айдос Султангали вышел в полуфинал чемпионата мира по греко-римской борьбе

Айдос Султангали. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Айдос Султангали пробился в полуфинал чемпионата мира, который проходит в городе Белград (Сербия), передает NUR.KZ.

Спортсмен добился успеха в весовой категории до 60 килограммов. турнирный путь он начал с победы над Александру Трандафиром (Румыния). Затем Султангали оказался сильнее Геворга Гарибяна из Армении.

В четвертьфинале казахстанский борец прошел китайца Лиго Цао. За выход в финал Айдос Султангали поборется с Жоламаном Шаршенбековым (Кыргызстан).

В случае проигрыша Султангали автоматически пройдет в финальный блок, где поборется за бронзовую медаль. Финал же гарантировано принесет ему награду (либо золотую, либо серебряную).

Добавим, что ранее Ибрагим Магомадов и Амангали Бекболатов стали пятыми.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1987383-kazahstanets-aydos-sultangali-vyshel-v-polufinal-chempionata-mira-po-greko-rimskoy-borbe/