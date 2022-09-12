Два казахстанца заняли пятое место на чемпионате мира по греко-римской борьбе

Амангали Бекболатов. Фото: instagram.com/amangali1096/

На чемпионате мира по видам борьбы в городе Белград (Сербия) два казахстанских борца греко-римского стиля приняли участие в схватках за третье место, передает NUR.KZ.

В весовой категории до 55 килограммов Амангали Бекболатов дошел до полуфинала. В этом раунде он уступил грузину Нугзари Цурцумии, автоматически квалифицировавшись в схватку за третье место.

За бронзовую медаль Бекболатов бился с Жасурбеком Ортикбоевым (Узбекистан). Казахстанец владел преимуществом, однако уступил в итоге со счетом 5:9.

Ибрагим Магомадов (вес до 72 килограммов) пробился в финальный блок посредством утешительного раунда. В решающей схватке он проиграл Селчуку Джану из Турции - 3:3 (соперник победил за счет последнего эффективного действия).

Оба борца завершили ЧМ на пятом месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1987363-dva-kazahstantsa-zanyali-pyatoe-mesto-na-chempionate-mira-po-greko-rimskoy-borbe/