Дзюдоистка Абиба Абужакынова завоевала бронзу на турнире в Монголии

Абиба Абужакынова. Фото: Di Feliciantonio Emanuele / ijf.org

Казахстанская спортсменка Абиба Абужакынова попала в призеры турнира серии Grand Slam по дзюдо в Улан-Баторе (Монголия), передает NUR.KZ.

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Абиба завоевала бронзовую награду в весовой категории до 48 кг. В схватке за третье место Абужакынова победила Сабину Гильнязову из России.

Чемпионом в этом весе стала японка Нацуми Цунода, победившая в финале местную дзюдоистку Наранцэцэг Ганбаатар.

Отметим, что для 24-летней казахстанки это первая медаль в карьере на турнирах серии Grand Slam.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1975614-dzyudoistka-abiba-abuzhakynova-zavoevala-bronzu-na-turnire-v-mongolii/