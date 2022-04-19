Борцы Бекболатов и Айнагулов стали серебряными призерами чемпионата Азии

Амангали Бекболатов. Фото: uww.org

Казахстанские борцы греко-римского стиля Амангали Бекболатов и Мейрамбек Айнагулов завоевали серебро на проходящем в Улан-Баторе (Монголия) чемпионате Азии, передает NUR.KZ.

В решающей схватке весовой категории до 55 кг Амангали уступил борцу из Японии Ю Шиотани со счетом 2-13. Тем самым Бекболатов стал серебряным призером турнира.

На пути к финалу 26-летний казахстанский спортсмен одолел Даваабанди Манх Эрдене из Монголии и индуса Арджуна Халакурки.

Выступающий в весе до 63 кг Мейрамбек Айнагулов в схватке за золото проиграл представителю Кыргызстана Тынару Шаршенбекову (0-5).

Напомним, что в полуфинале 28-летний казахстанец взял верх над иранцем Иманом Мохаммади, а в четвертьфинале оказался сильнее Ахмада Аль Накдали из Сирии.

Также в финал континентального первенства пробились казахстанцы Максат Ережепов (до 77 кг) и Алимхан Сыздыков (до 130 кг).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/fight/1965814-bortsy-bekbolatov-i-aynagulov-stali-serebryanymi-prizerami-chempionata-azii/