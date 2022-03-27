Велогонщик Алексей Ваганов стал чемпионом Азии среди юниоров

Алексей Ваганов (по середине). Фото: instagram.com/kcf.kz/

На проходящем в Душанбе (Таджикистан) чемпионате Азии по велоспорту казахстанец Алексей Ваганов завоевал золотую медаль, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу федерации велоспорта Казахстана.

Юный казахстанский велогонщик Алексей Ваганов стал первым в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Он преодолел дистанцию с протяженностью 24 километра за 31 минуту и 14 секунд.

В индивидуальной гонке с раздельным стартом (15 км) у девушек второе место заняла казахстанка Дария Казакбай (20:54.6). Золото в этой дисциплине взяла Анна Кускова из Узбекистана. Тройку призеров замкнула представительница Вьетнама Ти Нгуен.

Напомним, что ранее сборная Казахстана в лице Евгения Федорова, Игоря Чжана, Юрия Натарова и Евгения Гидича завоевала золото в командной гонке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cycling/1962282-velogonschik-aleksey-vaganov-stal-chempionom-azii-sredi-yuniorov/