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Казахстанские кибератлеты разыграли призовой фонд в 7 млн тенге

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Турнир по киберспорту
Турнир. Фото: Федерация киберспорта Казахстана

12 мая в Астане состоялся кубок РК по киберспорту. Казахстанские кибератлеты разыграли крупный призовой фонд в 7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на федерацию киберспорта РК.

Кубок Казахстана по киберспорту является приравненным к официальным чемпионатам страны по традиционным видам спорта ивентом, до сих пор ежегодно проводилось по четыре розыгрыша этого соревнования – зимний, весенний, летний и осенний сезоны, теперь турнир будет проводиться два раза в год. При этом увеличилась его программа – если раньше каждый сезон КРК включал в себя четыре дисциплины, то в нынешнем его розыгрыше соревнования проводились сразу по шести видам состязаний – Counter-Strike 2, Dota 2, Mortal Kombat 1, ML:LB, EAFC24 и eFootball 24.

Участники турнира
Участники турнира. Фото: Федерация киберспорта Казахстана

Квалификации Кубка прошли в апреле, в начале мая были проведены стадии плей-офф, а также финалы в режиме онлайн по трем дисциплинам – ML:LB, EAFC24 и EFOOTBALL 24.

В середине мая победу в eFootball одержал abdulkin01, в EA FC – ZhasikFifa09, а в ML:LB – команда Bumblebees.

12 мая, в режиме офлайн в столичном "Казмедиа центре" были определены победители в трех оставшихся кибердисциплинах: финальная вывеска в Counter-Strike 2 – AI vs Lewandownskie, в Dota 2 – NA RAHATE vs Hushh fidany, и, наконец, в Mortal Kombat 1 – lemerrtt vs miko004. Победителями стали команда Lewandowskie (CS 2), а также NA RAHATE (Dota 2) и игрок lemmerrtt по дисциплине Mortal Kombat 1.

Зрители турнира
Зрители. Фото: Федерация киберспорта Казахстана

Президент Федерации киберспорта Казахстана Куанышбек Есекеев поздравил новых чемпионов и отметил, что именно они сегодня вносят большой вклад в развитие киберспортивной индустрии внутри страны.

"Не может не радовать, что с каждым годом Казахстан производит все большее число удивительных талантов, которые могут сегодня выступать и побеждать внутри страны, а уже завтра прославлять Казахстан за его пределами, поднимая наш флаг на самых престижных кибераренах. Мы же в свою очередь, продолжим работу по организации мероприятий и развитию инфраструктуры киберспорта, поскольку чувствуем важность хорошей мотивации игроков у себя на родине", - сказал Есекеев.

Участники турнира
Участники турнира. Фото: Федерация киберспорта Казахстана

Отметим, что в ходе нынешнего LAN-финала, хедлайнером на LAN-финал выступил Берден Q.BRO Сарин, а победители и призеры КРК получили солидные призовые выплаты. Большая часть призового фонда приходится на дисциплины Counter-Strike 2, Dota 2 и ML:LB, призеры в этих кибердисциплинах разделят по 1 млн 750 тыс. тенге.

Участники турнира
Участники турнира. Фото: Федерация киберспорта Казахстана

По 600 тыс. тенге призовых поделят лучшие три команды в дисциплине файтинга MK 1 и в розыгрыше футбольного симулятора EAFC 24, призовой фонд еще одной футбольной кибердисциплины, eFootball 24, составил 550 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2103902-kazahstanskie-kiberatlety-razygrali-prizovoy-fond-v-7-mln-tenge/

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