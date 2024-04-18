Казахстанцы примут участие в чемпионате мира по спортивному программированию

Стало известно, что шесть казахстанских команд примут участие в чемпионате мира по спортивному программированию, который сегодня стартует в Египте, передает NUR.KZ со ссылкой на релиз пресс-службы команды.

Сегодня пройдет сразу два финала чемпионата мира по спортивному программированию – финал 2022 и 2023 годов. От нашей страны выступят студенты ВУЗов, прошедшие внутренний отбор и преодолевшие отборочные стадии чемпионата.

В финале ICPC World Finals 2022 примут участие две команды – Международного университета информационных технологий, г. Алматы (International IT University) и Astana ITУниверситета, г. Астана.

В финале 2023 года выступят 4 команды - Международный университет информационных технологий, (г. Алматы), AstanaIT Университет, (г. Астана) Казахстанско-Британский Технический Университет (г. Алматы), Назарбаев Университет (г. Астана). В составе каждой из команд три участника и тренер. Кроме того, в составе команды международного университета Барселоны - HarbourSpace University в чемпионате мира примет участие наш соотечественник, сильнейший спортивный программист Казахстана, победитель международных соревнований – Батыр Сардарбеков.

The International Collegiate Programming Contest(ICPC) - это студенческий командный чемпионат мира по программированию, самая престижная командная олимпиада по программированию в мире среди студентов, которая проводится с 1970 года.

Главная цель участников соревнований -решение алгоритмических задач с помощью кода, в условиях ограниченного времени с минимальным количеством ошибок и неправильных попыток. Ежегодно в ICPC принимает участие до 59 000 участников из 110 стран и 6 континентов. Финалисты ICPC получают приглашения от крупных ведущих IT компаний мира.

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