Киберспортсмен из Казахстана будет выступать в команде Месси по CS2

Аргентинская киберспортивная команда KRU Esports анонсировала свой первый игровой состав по Counter-Strike 2, передает NUR.KZ со ссылкой на аккаунт организации в X.

Совладельцами KRU являются восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси, а также его экс-партнер по национальной команде Серхио Агуэро.

К дебютному составу команды присоединился 22-летний уроженец Казахстана Эдуардо "laser" Чшекин, ранее выступавший под флагом страны на всех соревнованиях. Отметим, что в августе прошлого года он на своей станице в X рассказал, что получил паспорт Аргентины, поэтому вероятнее всего будет представлен как аргентинский игрок.

Состав команды по CS2 выглядит следующим образом: Николас "lenci" Ленсинас, Хоакин "atarax1a" Бильери, Роберто "reversive" Темтам, Эдуардо "laser" Чшекин, Себастьян "righi" Риги.

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