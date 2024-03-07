Киберспортсмен из Казахстана будет выступать в команде Месси по CS2

Аргентинская киберспортивная команда KRU Esports анонсировала свой первый игровой состав по Counter-Strike 2, передает NUR.KZ со ссылкой на аккаунт организации в X.
Совладельцами KRU являются восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси, а также его экс-партнер по национальной команде Серхио Агуэро.
К дебютному составу команды присоединился 22-летний уроженец Казахстана Эдуардо "laser" Чшекин, ранее выступавший под флагом страны на всех соревнованиях. Отметим, что в августе прошлого года он на своей станице в X рассказал, что получил паспорт Аргентины, поэтому вероятнее всего будет представлен как аргентинский игрок.
Состав команды по CS2 выглядит следующим образом: Николас "lenci" Ленсинас, Хоакин "atarax1a" Бильери, Роберто "reversive" Темтам, Эдуардо "laser" Чшекин, Себастьян "righi" Риги.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2065131-kibersportsmen-iz-kazahstana-budet-vystupat-v-komande-messi-po-cs2/