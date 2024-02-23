Токаев прокомментировал работу с экс-тренером PSG Quest

Казахстанский киберспортсмен Айбек "ТА2000" Токаев прокомментировал совместную работу с экс-тренером команды по Dota2 PSG Quest Никитой "Daxak" Кузьминым, передает NUR.KZ со ссылкой на Cybersport.ru.

"— Перед турниром к вам присоединился Daxak, какой от него был вклад в подготовку к TI? Потом оказалось, как я понял, что вы не особо друг с другом сработались.

— Подход был обычным: он взял на себя обязанности тренера, начал очень много говорить, вытеснять другие мнения. В целом так продолжалось несколько месяцев, пока мы не решили разойтись.

— Он брал всё на себя и говорил, что надо делать так, как думает он?

— Да.

— Так, ну это всё касается негатива. А были вообще какие-то плюсы в работе с ним?

— Конечно. У него реально очень крутые знания по Dota 2. Но мы просто не сошлись характерами. А так он в "Доте" очень хорош", - рассказал Токаев.

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