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17-летний чемпион IEM Katowice 2024 заявил, что отдаст призовые родителям

Опубликовано:

Данил "donk” Крышковец
Данил "donk” Крышковец: instagram.com/eslcs

11 февраля сербская киберспортивная команда Team Spirit завоевала титул чемпионов мира на турнире по CS2 IEM Katowice 2024 в Польше, передает NUR.KZ.

Один из участников команды, 17-летний россиянин Данил "donk” Крышковец поделился, что все призовые полученные за победу в турнире, он передаст своим родителям, об этом сообщает "Матч ТВ".

В финале турнира Team Spirit со счетом 3:0 обыграла американский Faze Clan. Призовые команды составили 400 тысяч долларов.

Donk родился в 2007 году в Томске, на киберспортивных турнирах локального масштаба он выступал уже с 12 лет. За Team Spirit он выступает с 2021, тогда Данил начинал еще с академии.

IEM Katowice 2024 стал первым крупным чемпионатом в карьере Крышковца, по итогам своего выступления он стал самым молодым MVP и чемпионом в истории ивента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2060811-17-letniy-chempion-iem-katowice-2024-zayavil-chto-otdast-prizovye-roditelyam/

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