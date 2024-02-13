17-летний чемпион IEM Katowice 2024 заявил, что отдаст призовые родителям

11 февраля сербская киберспортивная команда Team Spirit завоевала титул чемпионов мира на турнире по CS2 IEM Katowice 2024 в Польше, передает NUR.KZ.

Один из участников команды, 17-летний россиянин Данил "donk” Крышковец поделился, что все призовые полученные за победу в турнире, он передаст своим родителям, об этом сообщает "Матч ТВ".

В финале турнира Team Spirit со счетом 3:0 обыграла американский Faze Clan. Призовые команды составили 400 тысяч долларов.

Donk родился в 2007 году в Томске, на киберспортивных турнирах локального масштаба он выступал уже с 12 лет. За Team Spirit он выступает с 2021, тогда Данил начинал еще с академии.

IEM Katowice 2024 стал первым крупным чемпионатом в карьере Крышковца, по итогам своего выступления он стал самым молодым MVP и чемпионом в истории ивента.

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