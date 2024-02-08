Капитан G2 Esports раскритиковал Valve из-за обновления CS2 во время чемпионата мира в Катовице

7 февраля компания Valve выпустила крупный патч для соревновательного шутера Counter-Strike 2 по ходу турнира IEM в Катовице (Польша), передает NUR.KZ.

Капитан киберспортивной команды G2 Esports Расмус HooXi Нильсен в своем аккаунте в X (бывший Twitter) написал гневный пост, в котором раскритиковал компанию за выход столь крупного обновления во время турнира.

"Valve как всегда. Выпустить большой патч за неделю до старта RMR и прямо посреди IEM Katowice 2024. Я, рад, что разработчики пытаются починить игру, но да ладно ребят...

В этом обновлении наверняка теперь с десяток новых багов, а дым – это полная жесть. В конце концов, игрокам просто понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть к такому большому патчу. Может, это пойдет нам на пользу, а может и нет. И в этом твите я говорю не только о себе и своей команде", — поделился своими мыслями киберспортсмен.

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