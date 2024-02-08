Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Капитан G2 Esports раскритиковал Valve из-за обновления CS2 во время чемпионата мира в Катовице

Опубликовано:

Киберспортсмен Расмус HooXi Нильсен
Расмус HooXi Нильсен : PressFocus/MB Media/Getty Images

7 февраля компания Valve выпустила крупный патч для соревновательного шутера Counter-Strike 2 по ходу турнира IEM в Катовице (Польша), передает NUR.KZ.

Капитан киберспортивной команды G2 Esports Расмус HooXi Нильсен в своем аккаунте в X (бывший Twitter) написал гневный пост, в котором раскритиковал компанию за выход столь крупного обновления во время турнира.

"Valve как всегда. Выпустить большой патч за неделю до старта RMR и прямо посреди IEM Katowice 2024. Я, рад, что разработчики пытаются починить игру, но да ладно ребят...

В этом обновлении наверняка теперь с десяток новых багов, а дым – это полная жесть. В конце концов, игрокам просто понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть к такому большому патчу. Может, это пойдет нам на пользу, а может и нет. И в этом твите я говорю не только о себе и своей команде", — поделился своими мыслями киберспортсмен.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2059895-kapitan-g2-esports-raskritikoval-valve-iz-za-obnovleniya-cs2-vo-vremya-chempionata-mira-v-katovitse/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.