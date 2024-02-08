Капитан G2 Esports раскритиковал Valve из-за обновления CS2 во время чемпионата мира в Катовице

7 февраля компания Valve выпустила крупный патч для соревновательного шутера Counter-Strike 2 по ходу турнира IEM в Катовице (Польша), передает NUR.KZ.
Капитан киберспортивной команды G2 Esports Расмус HooXi Нильсен в своем аккаунте в X (бывший Twitter) написал гневный пост, в котором раскритиковал компанию за выход столь крупного обновления во время турнира.
"Valve как всегда. Выпустить большой патч за неделю до старта RMR и прямо посреди IEM Katowice 2024. Я, рад, что разработчики пытаются починить игру, но да ладно ребят...
В этом обновлении наверняка теперь с десяток новых багов, а дым – это полная жесть. В конце концов, игрокам просто понадобится какое-то время, чтобы привыкнуть к такому большому патчу. Может, это пойдет нам на пользу, а может и нет. И в этом твите я говорю не только о себе и своей команде", — поделился своими мыслями киберспортсмен.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2059895-kapitan-g2-esports-raskritikoval-valve-iz-za-obnovleniya-cs2-vo-vremya-chempionata-mira-v-katovitse/