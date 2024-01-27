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"Соревнования перестали быть развлечением": финалист Major 2017 с 15-летним опытом в CS объявил о завершении карьеры

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Киберспортсмен Лукас steel Лопес
Лукас steel Лопес: hltv.org

Бразильский киберспортсмен Лукас steel Лопес объявил о своем решении покинуть профессиональную арену по Counter-Strike, передает NUR.KZ со ссылкой на Prosports.kz.

"У меня пропало желание соревноваться. Соревнования перестали быть для меня развлечением, как это было во времена Immortals и Liquid, когда мы часто ездили на LAN и участвовали в турнирах уровня тир-1.

После того как я лишился этого, соревнование перестало быть таким крутым, как раньше. Я очень старался, но наступил момент, когда я понял, что это уже не круто. Много разочарований, много плохих чувств, поэтому я решил сосредоточиться на стриминге.

Я считаю, что у меня была невероятная карьера. Я добился невероятных результатов и очень доволен собой. Но у меня всегда будет чувство, что я мог бы сделать гораздо больше. В этом нет никаких сомнений", — рассказал steel.

Напомним, что 30-летний киберспортсмен выступал в составе Immortals с 2016 по 2017 год, после чего до 2018 года играл за Liquid.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2057849-sorevnovaniya-perestali-byt-razvlecheniem-finalist-major-2017-s-15-letnim-opytom-v-cs-obyavil-o-zavershenii-karery/

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