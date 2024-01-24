Скин за миллион долларов в CS 2 с редким паттерном может стать самой дорогой покупкой для трейдерского сообщества игры

Неизвестный покупатель предложил огромную сумму денег за скрафченный скин "AK-47 | Поверхностная закалка" с одним из наиболее редких паттернов под номером 661, передает NUR.KZ со ссылкой на Cybersport.ru.

По информации источника владельцу уникального скина предложили за него миллион долларов, но его итоговая цена на торгах может оказаться выше в два раза. Эта продажа может стать рекордной для всего трейдерского сообщества CS.

На данный момент самой крупной покупкой является скин "StatTrak AK-47 | Поверхностная закалка" и сувенирный "AWP | История о драконе" с четырьмя голографическими наклейками от Titan Esports за 770 тысяч долларов, тогда сделку оформил геймер из Китая.

Отметим, что о появлении потенциально самого дорогого скина в индустрии стало известно 16 января.

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