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PSG Quest официально лишился наставника команды

Опубликовано:

Команда PSG Quest
PSG Quest: https://twitter.com/PSGQuest

Киберспортсмен из России Никита Daxak Кузьмин официально покинул пост наставника в команде из Ливана PSG Quest по игре Dota 2, передает NUR.KZ.

Информацию подтвердили на странице коллектива в социальной сети Х (бывший Twitter).

"Сегодня мы прощаемся с Daxak. Нам будет не хватать твоей мудрости в Dota 2. Желаем тебе всего наилучшего в твоем путешествии", - говорится в прощальном сообщении.

Daxak выступал в качестве тренера команды с сентября 2023 года. Под его руководством PSG Quest приняла участие в отборочных для MENA на BetBoom Dacha Dubai 2024 и DreamLeague Season 22.

Напомним, что в составе коллектива выступают двое казахстанцев Айбек TA2000 Токаев и Абдималик Malik Сайлау. Также в команде играют двое представителей ливана Тони No!ob Ассаф и Омар OmaR Муграби, а также украинец Олег Kaori Медведок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2056848-psg-quest-ofitsialno-lishilsya-nastavnika-komandy/

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